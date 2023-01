MONTECORVINO ROVELLA. D’ONOFRIO ATTENDE L’AVVERSARIO ED HA GIA’ TANTE DISPONIBILITA’ PER LE CANDIDATURE

Il Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio è, oramai, al lavoro per la prossima campagna elettorale di Primavera: al momento il primo cittadino, come il resto della sua coalizione, non è ancora a conoscenza del nome del possibile avversario per la prossima tornata elettorale ma, nel frattempo, puo’ già contare su numerose disponibilità per una candidatura all’interno della sua lista. Si parte dagli uscenti, come è giusto che sia, ma nel frattempo l’interesse nei confronti della lista che sosterrà la candidatura a sindaco di Martino D’Onofrio è cresciuta in maniera esponenziale, tanto da avere la possibilità di una scelta ampia tra i candidati al consiglio comunale. Il tempo per le scelte definitive non manca, anche se a partire dal mese di marzo anche Montecorvino Rovella entrerà nel vivo della campagna elettorale per le Comunali 2023.

