PINA PICIERNO E PIERO DE LUCA, IL TICKET CAMPANO DEL PRESIDENTE STEFANO BONACCINI

Una donna come Vice, un uomo come Responsabile del Sud: entrambi giovani, entrambi campani. Eccolo il ticket campano del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: Pina Picierno e Piero De Luca. Una scelta che, probabilmente, ha lasciato fuori qualcuno come gli esponenti pugliesi del Partito Democratico, a cominciare dal Governatore Michele Emiliano – che ha già scelto di puntare sulle prossime elezioni Europee. Adesso, dopo qualche incomprensione degli anni passati, l’europarlamentare di Caserta ed il Vice capogruppo alla Camera di Salerno si troveranno a lavorare sotto braccio, per portare Stefano Bonaccini alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico. E poi si inizieranno a guardare le prossime scadenze elettorali: dalle Europee della primavera del 2024 alle tanto attese regionali del 2025.

