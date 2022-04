BORSA MEDITERRANEA DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE: DAL 4 MAGGIO A SALERNO

Ritorna in presenza la “Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro”, programmata per il 4 e 5 maggio presso la Stazione Marittima di Salerno. Dopo la maratona virtuale di giugno 2020, l’edizione di quest’anno (la terza) vedrà la partecipazione in presenza di università, scuole, enti di formazione e APL (presenti con desk dedicati), fondazioni e aziende.

L’evento, promosso dal Centro Studi Super Sud in collaborazione con il Gruppo Stratego, si rivolge a laureandi, diplomandi, inoccupati e lavoratori in cerca di formazione specializzata, con l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro.

La terza edizione vuole riprendere il viaggio iniziato nel 2019 con il primo evento tenutosi al Tabacchificio Centola di Pontecagnano nel quale sono stati registrati grandi numeri, oltre 3 mila partecipanti e un milione di contatti in rete. Contatti digitali raddoppiati nell’edizione 2020, tenutasi rigorosamente online per far fronte all’emergenza Covid, con l’attivazione di una piattaforma crossmediale di circa 50 testate giornalistiche locali e nazionali.

Questa terza edizione 2022 sarà quindi un auspicato ritorno dal vivo (con le dovute precauzioni) per continuare a tracciare una via che possa facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro per le aziende, attraverso un dialogo diretto con gli enti di formazione.

La presentazione del programma – “A fine aprile, nel corso di una conferenza stampa, sarà comunicato nel dettaglio l’intero programma della manifestazione: dai seminari agli incontri istituzionali con personalità di spicco della politica, dell’imprenditoria e del terzo settore, fino ai momenti topici e tanto attesi delle premiazioni ad aziende e scuole e dell’Hackathon rivolto ai giovani studenti “Talents for Business”. Saranno presenti, inoltre, con desk dedicati presso la Stazione Marittima di Salerno, 16 enti di formazione e APL della Campania, che illustreranno le opportunità di lavoro e formazione. Il programma è in via di definizione” spiega Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego.

Un evento fisico e online – “L’esperienza ed il successo del 2020, che ci ha vito protagonisti attraverso gli strumenti digitali, non va assolutamente abbandonata. Ecco perché saranno previste ancora dirette online integrali, con oltre 20 ore di live social. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.borsaformazionelavoro.it” conclude Vitolo.