BRACIGLIANO. ANTONIO RESCIGNO: “ALLARME SICUREZZA, IL SINDACO DIA RISPOSTE AI CITTADINI”

Un grido di allarme, che suona ancora più forte dopo gli ultimi episodi che hanno provocato grandi preoccupazioni in vari Comuni della Valle dell’Irno, compreso Bracigliano, dove nell’ultimo periodo si sono verificati diversi furti all’interno delle civili abitazioni, alcuni dei quali (secondo alcune testimonianze) compiuti anche in presenza di persone.

“Il fenomeno dei reati di furti negli appartamenti – sostengono i Consiglieri del Gruppo “Radici” – è diventato davvero molto preoccupante e crediamo sia opportuna una profonda riflessione da parte dei competenti organismi. Invitiamo il Sindaco di Bracigliano, Gianni Iuliano, nella sua qualità e per l’autorità di cui è investito in relazione alla sua carica, di formulare opportune istanze al Prefetto e alle istituzioni competenti sul tema della sicurezza pubblica ed urbana nel tentativo di trovare adeguate soluzioni al dilagante allarme sociale provocato a causa dei reati di criminalità e microcriminalità che si stanno verificando su tutti i territori della Valle dell’Irno”.

Recentemente, proprio il Prefetto di Salerno Francesco Russo, ha convocato un incontro a seguito delle richieste formulate dai sindaci di Baronissi Gianfranco Valiante e di Sala Consilina Francesco Cavallone per far il punto sul tema della sicurezza pubblica ed urbana, nel corso del quale sono stati esaminati gli episodi di microcriminalità che da alcuni mesi stanno provocando un allarme sociale tra le popolazioni di quelle zone, tra cui anche i furti nelle abitazioni in presenza di persone al loro interno.