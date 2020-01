Prima riunione del nuovo Coordinamento Provinciale di Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti che, questa mattina, a Salerno, alla presenza del dirigente nazionale Pino Bicchielli, ha avuto un primo momento di confronto, soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Per il neo coordinatore provinciale Luigi Cerruti l’obiettivo è quello di mettere in campo liste competitive in tutte le province della Campania.

