CAMPAGNA ELETTORALE, ULTIMI 5 GIORNI DI ATTIVITA’: SI CHIUDE ALLA MEZZANOTTE DI VENERDI’ 7 GIUGNO

Ultimi 5 giorni di campagna elettorale prima del silenzio che, questa volta, durerà solo mezza giornata, visto che la chiusura di comizi ed altro tipo di attività è stato fissato dal Ministero alla mezzanotte di venerdi’ 7 Giugno ed i seggi apriranno, ufficialmente, sabato 8 giugno a partire dalle 14:00. Resta, ancora, in questi ultimi sprazzi di campagna elettorale il grande dubbio – ed anche il grande timore – per l’affluenza che risentirà anche delle condizioni climatiche. Ad un progressivo allontanamento degli elettori dalla partecipazione attiva al mondo della politica, si aggiungerà anche il primo vero fine settimana di inizio estate che potrebbe indurre molti a scegliere una gita fuori porta al seggio elettorale. La cifra che circola è quella di un 40% di votanti che, per tutti i partiti, per l’intero mondo della politica italiana, sarebbe una pesantissima sconfitta.

