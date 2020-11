CAPACCIO PAESTUM. PARTONO DOMANI I LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE FASCIA COSTIERA

Si terrà domani, lunedì 30 novembre, la cerimonia di avvio dei lavori di riqualificazione della fascia costiera. Nel rispetto delle norme anti Covid-19, alle ore 11.00, nei pressi del Lido Nettuno, il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, provvederà alla consegna simbolica dei lavori del primo stralcio dell’intervento che porterà alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza del litorale della Città.

I lavori del primo stralcio dell’intervento daranno un nuovo aspetto a 1.100 metri di litorale. Ma rappresentano solo l’inizio di un processo di riqualificazione e valorizzazione avviato lo scorso gennaio con l’approvazione in Consiglio comunale del progetto definitivo per l’importo complessivo di € 5.862.268,53. L’intero progetto interesserà la fascia litoranea del Comune di Capaccio Paestum per un totale di ben 3 km. Con i lavori in avvio domani si inizierà a incidere, per valorizzarla, su una fascia litoranea interessata da numerose infrastrutture e attività turistiche che rappresentano una parte economica consistente del tessuto imprenditoriale del Comune.

«Parte domani un progetto davvero molto importante per la città di Capaccio Paestum – afferma il sindaco Franco Alfieri – Un progetto che va a valorizzare la fascia litoranea del nostro Comune per 3 km. Daremo così un aspetto tutto diverso, nuovo, pulito a un’area che da anni versa nell’abbandono e nel degrado e, in questo modo, lo renderemo sicuro. Grazie poi all’integrazione della fascia pinetale, con all’approvazione del Piano assestamento forestale, daremo al nostro territorio un litorale finalmente accogliente».