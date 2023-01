CARLO CALENDA, NUOVO ATTACCO AL PARTITO DEMOCRATICO: “SONO ANIME MORTE”

“Stanno ancora così. Unioni civili, Impresa 4,0, strategia energetica nazionale, banda larga, 11 miliardi sulla scuola, 1.200.000 posti di lavoro, abbassamento del 2 per cento della pressione fiscale, etc. Non spiegano quali altre politiche vogliono fare. Solo ‘non siamo riformisti’. Anime morte”.

Questo il commento via Twitter del leader del Terzo polo, Carlo Calenda, all’intervista rilasciata a “La Stampa”, da Gianni Cuperlo, tra i candidati alla guida della segreteria del Partito democratico, dal titolo: “Basta renzismo, il Pd va rifondato. I gazebo esercizio di democrazia”.