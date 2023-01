PARCO DEL CILENTO. E’ ATTESA PER DOMANI LA NOMINA A COMMISSARIO DI MARCELLO FEOLA

Dovrebbe arrivare nella giornata di domani, con la ripresa ordinaria di tutte le attività amministrative del Ministero dell’Ambiente, la nomina dell’avvocato Marcello Feola alla carica di Commissario del Parco Nazionale del Cilento. Una semplice formalità – la firma del Ministro in calce al Decreto di nomina – prima di avviare il lavoro sul territorio all’interno di una delle aree piu’ belle e suggestive di tutto il Sud Italia. Tra le prime emergenze che Feola dovrà affrontare anche la gestione dell’attività venatoria per i cinghiali che, all’interno della Legge Finanziaria, è stata modificata, consentendo anche catture fuori stagione. E’ probabile che Feola, già nel corso della settimana, raggiunga la sede del Parco per il passaggio di consegne con l’attuale commissario Tommaso Pellegrino.

Share on: WhatsApp