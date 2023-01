VERSO IL CONGRESSO DEL PD. NICOLA LANDOLFI: “MANCA UN’IDEA DI PARTITO, ANCHE A LIVELLO REGIONALE”

Nicola Landolfi, già Presidente dell’Assemblea Regionale del Partito Democratico, oggi, tra le altre cose, consigliere politico del Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, interviene con un duro post, nel dibattito, tutt’ora in corso, all’interno del Pd della Campania in vista della celebrazione del Congresso Regionale.

“La discussione congressuale nel Pd non decolla.” Scrive Nicola Landolfi.

“Quelli che, sicuramente, affondano, se non si pone rimedio, sono i consensi. Si voterà nel Lazio e in Lombardia senza direzione e alleanze; senza nessuno che dica che dovremmo unire tutte le forze alternative al centro destra, per provare a vincere. Le cose semplici, non c’è più nessuno che le dice e le fa. Anche sul piano regionale, al di là dei formalismi e del toto-nomi, si avverte l’esigenza di una direzione, di un’idea precisa di partito. Visibile e in grado di proporre iniziativa politica. Di nuovo organizzato e, finalmente, motivato.”