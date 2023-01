LA DIREZIONE DEL PD DELL’11 GENNAIO: DAL VOTO ON LINE AL CASO BOCCIA IN CAMPANIA

Mentre i sondaggi per le Regionali nel Lazio ed in Lombardia continuano a segnare un calo del consenso per il Partito Democratico, la Direzione Nazionale del Pd, convocata per mercoledi’ 11 Gennaio, sarà chiamata a decidere su alcune questioni che riguardano solo ed esclusivamente la gestione e l’organizzazione delle Primarie. Sul tavolo di Enrico Letta c’è la richiesta formale, avanzata dalla candidata alla Segreteria Nazionale Elly Schlein di poter effettuare il voto on line per le Primarie che si dovrebbero tenere nell’ultima settimana di febbraio. Poi, la questione Campania, con la lettera firmata da 6 consiglieri regionali del Pd con la quale viene chiesto di revocare l’incarico di Commissario per Francesco Boccia, considerato che lo stesso parlamentare si è apertamente schierato dalla parte della candidata Elly Schlein. Tra i firmatari della lettere anche il Consigliere Regionale Franco Picarone che viene indicato come un potenziale candidato alla carica di Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania.

