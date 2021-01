CARTELLE ESATTORIALI. SCAGLIONI DA 1 MILIONE AL MESE PER EVITARE PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, l’invio di 50 milioni di cartelle esattoriali, programmato a partire dal 1 gennaio 2021, sarebbe stato scaglionato con blocchi da 1 milione di cartelle al mese per evitare problemi di ordine pubblico (legati alle file agli Uffici Postali per il ritiro del mancato recapito) ma anche per fermare una ulteriore pressione economica sul Paese.

Una notizia che, se confermata, riporterebbe il dibattito sulla opportunità di fermare l’invio delle cartelle, cosi’ come richiesto da numerose forze politiche di opposizione, proprio per i motivi legati alla situazione già complicata di numerose famiglie ed imprese.