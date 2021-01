NEL NUOVO DPCM STOP ASPORTO BAR DALLE 18:00 E PROROGA STATO DI EMERGENZA AL 30 APRILE

Il Ministro Boccia ne discuterà, oggi pomeriggio, con tutti i Presidenti delle Regioni ma il cuore del provvedimento, come accade oramai da tempo, è noto a tutti, prima ancora della sua approvazione, grazie ad una voluta diffusione di bozze e di ipotesi di lavoro.

Il nuovo DPCM prevede, per tutti i Bar, anche in zona gialla, il divieto di effettuare asporto a partire dalle 18:00, quindi sostanzialmente è un provvedimento che impone la chiusura allo stesso orario ma senza dirlo in maniera esplicita. Nello stesso DCPM, inoltre, si prevede la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 mentre nessuna decisione viene ancora presa sulle palestre, piscine ed impianti sportivi che continueranno a rimanere chiusi.