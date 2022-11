CASTEL SAN GIORGIO. COMMISSIONE BILANCIO CONVOCATA SENZA IL PARERE DEI REVISORI

“Per l’ennesima volta ci ritroviamo al cospetto di un’amministrazione molto poco trasparente in una casa dai vetri molto poco puliti. E’ ora che il Paese sappia e prenda atto che ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza democratica.”

Lo scrivono i rappresentanti del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia a Castel San Giorgio.

Il Consigliere Biagio Apostolico è stato convocato a partecipare alla commissione consiliare bilancio ed al ritiro degli atti, per lo studio e l’approfondimento degli argomenti posti all’ordine del giorno, si è reso conto che ben 6 punti su 8 dell’ordine del giorno erano incompleti e sprovvisti di parere del Revisore Dei Conti.

Pertanto ha dovuto fare una nota di suo pugno, facendo notare che gli atti a disposizione del consigliere erano manchevoli di parere tecnico e per questo la commissione tecnicamente non poteva essere convocata e quindi la convocazione non è valida.