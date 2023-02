CASTEL SAN GIORGIO. IL SINDACO LANZARA AUMENTO DEL 370% LE TASSE PER LA TUMULAZIONE

“Sta per arrivare Carnevale e le due maschere piรน famose di Castel San Giorgio, la luminosa sindaca e il suo fido scudiero hanno fatta un’altra impresa epica. ๐™Ž๐™ž ๐™™๐™ž๐™ง๐™š๐™—๐™—๐™š ๐™ช๐™ฃ๐™– ๐™˜๐™–๐™ง๐™ฃ๐™š๐™ซ๐™–๐™ก๐™–๐™ฉ๐™– ๐™ข๐™– ๐™ฅ๐™ช๐™ง๐™ฉ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™ฅ๐™ค ๐™ฃ๐™ค๐™ฃ ๐™šฬ‡ ๐™˜๐™ค๐™จ๐™žฬ€.

Morire a Castel San Giorgio costerร oggi il 370 per cento in piรน.

Infatti per la richiesta di tumulazione/deposito salma, iI costo รจ aumentato sproporzionatamente, passando da euro 63,00 ad euro 230,47.”

Lo scrivono, in un comunicato stampa, i responsabili di Fratelli d’Italia del Comune di Castel San Giorgio.ย

Ci piacerebbe sapere in quale momento della giornata ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐˜‚๐—ฒ riescono a partorire opere memorabili.

Ci consenta signora Sindaca ma proviamo a fare i conti.

Posa in opera di 10 tavelle di laterizio costo 3,00 euro e 10 kg di malta per muratura costo euro 1,50 per un lavoro al massimo di 30 minuti con 2 operatori.

ฤ– vero che a Carnevale ogni scherzo vale e questo non solo non ฤ— uno scherzo che sarebbe di cattivo gusto ma lede la dignitร dei cittadini e anche la morte nel nostro paese da isola felice diventa un mercimonio.