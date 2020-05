CASTELLABATE. DOMANI PARTE L’INIZIATIVA SPIAGGE PULITE

Le meravigliose spiagge di Castellabate si stanno preparando alla ripartenza. Per favorire gli allestimenti per la stagione balneare, che si è stati costretti ad avviare più tardi del solito a causa dell’emergenza sanitaria, c’è la necessità di ricominciare proprio dall’ambiente. I volontari di Legambiente, le associazioni ambientaliste e non, i cittadini tutti, potranno partecipare, venerdì 29 maggio dalle ore 9, ad una giornata di pulizia straordinaria, organizzata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Castellabate. L’operazione abbraccerà l’intera area costiera di Castellabate, da Punta Tresino a Punta Licosa, passando per tutte le frazioni che si affacciano sul meraviglioso mare Bandiera Blu dal 1999. Ognuno, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, potrà raggiungere la spiaggia che intende ripulire e a tutti i volontari verranno forniti guanti e sacchetti per la raccolta.

«Siamo particolarmente orgogliosi di ripartire insieme con un’iniziativa ambientale che si rende utilissima anche per evitare che i rifiuti spiaggiati durante le mareggiate invernali possano venire sotterrati con le prossime operazioni di livellamento degli arenili con mezzi meccanici», commenta l’Assessore all’Ambiente, Domenico Di Luccia, che conclude: «La crisi sanitaria non può farci abbassare la guardia neanche sulla salvaguardia dell’ambiente, un tema fondamentale soprattutto adesso che abbiamo apprezzato ancor di più l’importanza di vivere all’aria aperta».