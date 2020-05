SALERNO. IL SINDACO NAPOLI E L’ASSESSORE CARAMANNO: OK AD APERTURA DEI PARCHI

A seguito dei sopralluoghi del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’assessore all’Ambiente Angelo Caramanno, da lunedì 1 giugno riapriranno tutti i parchi cittadini.

A partire da oggi, e fino a domenica, si provvederà, dunque, alla sanificazione di quei parchi che in queste settimane ancora non erano stati aperti al pubblico: parco di via Dei Mille, parco Arbostella, villa Bracciante, parco di via Galloppo, parco di via De Crescenzo, parco di via Martuscelli, villa di Fratte, parco di via Monticelli, parco di via Moscati – Giardini 8 marzo, parco delle Rose.

In tutte le suddette aree verdi, nonostante la chiusura di questi mesi, si è provveduto costantemente alle ordinarie attività di manutenzione.