CAVA DE’ TIRRENI, ALLARME SICUREZZA. IL SINDACO SERVALLI SCRIVE AL PREFETTO

Il Sindaco Vincenzo Servalli, ha chiesto al Prefetto di Salerno la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica Tale decisione è stata condivisa dai gruppi consiliari.

Da diversi giorni, infatti, Cava de’ Tirreni è oggetto di una serie di furti in appartamenti ed attività commerciali che hanno creato un clima di grande preoccupazione nella pubblica opinione.

“L’allarme generato in seguito ai numerosi episodi di furti – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – mi fa ritenere opportuno rappresentare al Prefetto la situazione determinatasi in città per valutare l’adozione di ulteriori misure rispetto a quelle già assunte, volte a risolvere in maniera radicale e definitiva il fenomeno”.

