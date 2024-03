CAVA DE’ TIRRENI. FABIO SIANI: “SERVALLI LA SMETTA DI SVENDERE LE ISTITUZIONI DELLA NOSTRA CITTA’ “

“Il Sindaco Servalli, nell’ultimo anno o poco piu’ che lo separa dalla fine del mandato elettorale, abbia rispetto per Cava de’ Tirreni, evitando di prendere decisioni che svendono le nostre istituzioni, tutelando gli interessi di altri e di partiti, che nulla hanno a che fare con la nostra città”. Fabio Siani, da piu’ parti indicato come potenziale candidato sindaco per le Comunali del 2025, lancia un preciso messaggio a Servalli. “Prima è capitato con il GAL, il Gruppo di Azione Locale la cui Presidenza, nonostante Cava sia il Comune piu’ importante, è stata lasciata ad altri. Poi con il SAD per i rifiuti dove, ancora una volta, la nostra città ha fatto due passi indietro, Con le Provinciali dello scorso Dicembre la maggioranza di Servalli non è stata capace di eleggere un proprio rappresentante a Palazzo Sant’Agostino. Infine, da qualche tempo, si parla di ruoli apicali della nostra macchina amministrativa da lasciare a dirigenti provenienti da altri comuni. La misura è, davvero, colma e credo che i cittadini siano stanchi di chi utilizza le Istituzioni solo per un proprio tornaconto politico.”. Infine, da Fabio Siani, la stoccata finale: “Servalli, per evitare di fare ulteriori danni al Comune di Cava de’ Tirreni ed a tutti i nostri concittadini, prenda atto che la sua stagione politica è finita, si limiti solo all’ordinaria amministrazione”

