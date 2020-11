CAVA DE’ TIRRENI. FDI PROPONE UNA PIATTAFORMA ON LINE PER I PRODOTTI LOCALI

Fratelli d’Italia presenta una proposta al Comune di Cava de’ Tirreni per supportare le attività commerciali colpite dalla crisi a causa del Covid-19. A promuovere l’iniziativa, i consiglieri comunali Italo Cirielli e Clelia Ferrara, insieme al coordinatore cittadino Fabio Siani e al presidente provinciale di Gioventù Nazionale Domenico Masullo.

In particolare, la richiesta inviata al sindaco Vincenzo Servalli e all’assessore alle attività produttive Giovanni Del Vecchio è quella di attivare una piattaforma online per l’e-commerce cavese che possa connettere il cittadino con le varie attività locali presenti sul territorio. Il Comune, in tal senso, si proporrà̀ solo di essere attuatore di tale piattaforma, con la collaborazione delle Associazioni di categoria del settore, dando la possibilità̀ a molti commercianti di entrare nel mondo digitale. “Crediamo – dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia – che, anche così, la Pubblica Amministrazione possa svolgere a pieno le funzioni di interesse pubblico: la salvaguardia e il rilancio del tessuto economico della città è un dovere primario e va tutelato cercando ogni possibilità da intraprendere”. Di qui, la richiesta al presidente del consiglio comunale Alfonso Salzano di adoperarsi per la “convocazione urgente della Commissione – Sviluppo Attività Produttive e Innovazione in modo da poter elaborare l’idea nel migliore dei modi”.