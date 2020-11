CAVA DE’ TIRRENI. IL 10 NOVEMBRE PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale del 26 ottobre scorso e l’espletamento di tutte le successive formalità burocratiche, il Sindaco Vincenzo Servalli ha proceduto stamattina alla convocazione della seduta del primo Consiglio Comunale che si terrà, in presenza e nel rispetto delle norme anti contagio covid 19, il prossimo martedì 10 novembre, con inizio alle ore 16, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 – Esame della condizione degli eletti. Convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali (art. 41 del D. lgs 267 /2000).

2. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale (artt. 39 e 40 del D. lgs 267 /2000).

3. Giuramento del Sindaco (art. 50 c. 11, D. lgs 267 /2000)

4. Comunicazione dei componenti della Giunta comunale (art. 46 D. lgs 267 /2000).

5. Nomina Commissione Elettorale Comunale (art. 41, c. 2, D. lgs 267 /2000).

6. Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari (art. 13, L. n. 287 /51) (art. 13, L. n. 287 /1951).

La seduta si svolgerà in assenza di pubblico e sarà trasmesso in diretta sulle frequenze della televisione locale RTC Quarta Rete