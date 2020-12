CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI PROROGA CHIUSURA SCUOLE FINO AL 7 DICEMBRE

Con Ordinanza Sindacale Reg. Gen. 416 del 01 dicembre 2020, il Sindaco Vincenzo Servalli ha disposto, a far data dal 4 dicembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché dell’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria in tutte le scuole del territorio comunale.

Inoltre, a far data dal 4 dicembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020 è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle classi della scuola secondaria e le attività dei laboratori in tutte le scuole del territorio comunale. Resta consentita la DAD e le attività di segreteria delle scuole.

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso, garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

—