CAVA DE’ TIRRENI. MARIO COLUCCI E’ IL NUOVO COMMISSARIO CITTADINO DELLA LEGA

Mario Colucci è il Commissario della Lega per la Città di Cava de’ Tirreni. La nomina è arrivata in tarda mattinata a firma del coordinatore provinciale Nicholas Esposito “in vista dell’imminente competizione elettorale amministrativa”.

“Sono emozionato e profondamente consapevole dell’impegno politico e fisico che mi attende – dichiara Mario Colucci. Per la Lega è il debutto politico al fianco e in appoggio al candidato sindaco Marcello Murolo. «Sicurezza, rispetto dell’ambiente e tutela delle nostre attività produttive, commercio e artigianato – spiega Colucci – la nostra Cava de’ Tirreni ha bisogno di tutto. Dopo cinque anni di un’Amministrazione che fa dell’ordinario il massimo possibile, è giunto il momento di restituire centralità e dignità alla nostra Cava de’ Tirreni tanto in Campania quanto in Europa».

