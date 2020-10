CAVA DE’ TIRRENI. MUROLO CONTRO SENATORE: “CI SONO ASSEMBRAMENTI CHE GLI PIACCIONI ED ALTRI NO?”

L’assessore Nunzio Senatore molto si preoccupa per l’assembramento della manifestazione in difesa dell’ospedale convocata dalle opposizioni mercoledì prossimo. Eppure non ci sarà molta più gente di quanta ne vedrebbe in questo momento in piazza Abbro affacciandosi da una finestra del comune, e sicuramente molto meno di quanto ne passeggia in piazza in questo momento.

A scriverlo è Marcello Murolo, consigliere comunale di Cava de’ Tirreni.

Ancora molto meno di quanta gente c’era sotto i portici e San Francesco fino a una settimana fa, senza che lui dicesse una sola parola per far rispettare le ordinanze Evidentemente ci sono assembramenti che piacciono e assembramenti che non piacciono.