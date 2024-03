CENTRO DESTRA, NERVI TESI: DA FORZA ITALIA STOP A TRATTATIVE CON FDI. IN DISCUSSIONE ANCHE SARNO

Forza Italia ferma tutte le trattative, in corso, sui territori della Provincia di Salerno e dell’intera Campania, con gli alleati di centro destra, a cominciare da Fratelli d’Italia. E’ questo il messaggio emerso, nella serata di ieri, dalla riunione del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, tenutasi all’interno dei locali del Polo Nautico, alla presenza del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello. Ed è stato proprio lo stesso Martusciello a ribadire la volontà di fermare ogni tipo di trattativa nei comuni, tanto da mettere in discussione anche l’accordo raggiunto a Sarno dalla Segreteria Locale di Forza Italia sul nome di Cocca, esponente di Fratelli d’Italia. Per il caso Sarno, da oggi in poi, sarà direttamente Martusciello a condurre le trattative con gli alleati, il che equivale a dire che ogni accordo, al momento, è messo in discussione se non addirittura saltata. Stesso discorso anche per gli altri comuni sopra i 15mila abitanti, chiamati al voto: Baronissi, Nocera Superiore e Capaccio-Paestum.

