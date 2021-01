CIRIELLI (FDI): “I MASTELLA INVENTORI DEL RIBALTONE, RIDOTTI A STAMPELLA DEL M5S”

“Fratelli d’Italia non accetta lezioni dai coniugi Mastella, esempio di trasformismo e veri inventori dei ribaltoni”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e presidente della Direzione Nazionale di FdI Edmondo Cirielli rispondendo alle contumelie di Sandra Mastella contro la leader di FdI Giorgia Meloni: “Noi siamo contro il trasformismo.

Siamo abituati a stare sempre dalla stessa parte, al contrario di chi si fa eleggere in un partito che gli elettori hanno collocato all’opposizione e poi per chissà quale interesse (di certo non per il bene della Nazione) decide di sostenere una maggioranza, quella giallorossa, che è ormai arrivata al capolinea. La degna fine politica dei Mastella è quella di essersi ridotti a fare la stampella dell’antipolitica dei Grillini. D’altronde il Movimento Cinque Stelle, insieme al Pd, pur di rimanere attaccato alle poltrone, è divenuto degno alleato dei Mastella” conclude Cirielli.