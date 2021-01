PELLEZZANO. AL VIA I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO

“Un intervento necessario – ha detto il Primo Cittadino – che rientra nell’ambito di una progettualità ad ampio raggio per la messa in sicurezza di tutto il territorio comunale di nostra competenza. Tra i principali obiettivi della nostra agenda di Governo figura, infatti, proprio quello della messa in sicurezza di aree a maggior rischio idrogeologico al fine di garantire sempre più una maggiore tutela dei nostri cittadini sotto tutti i punti di vista”.

L’intervento in questione è finanziato con l’utilizzo del contributo di 700mila euro, assegnato al Comune di Pellezzano dal Ministero dell’Interno ai sensi della legge n. 205/2017 e disposto con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno in data 30-12-2019. I lavori in questione, assegnati alla ditta aggiudicataria “GMA Costruzioni srl”, dureranno circa 6 mesi, con il termine previsto entro il prossimo mese di giugno.