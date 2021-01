FRECCIA ROSSA SOPPRESSO. IANNONE (FDI): “FAKE NEWS? IL SITO NON CONSENTE ALCUNA PRENOTAZIONE”

“I 5 stelle mi accusano di diffondere notizie false sulla mancanza, da Febbraio, del treno Salerno-Roma delle 5,15. Questo è il sito di Trenitalia che come si può vedere non prevede più il collegamento delle 5,15 necessario per i pendolari salernitani che hanno necessità di essere a Roma di buon mattino.”

Lo scrive il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

“Mi fa piacere sapere che non sarà soppresso, nell’interesse di queste persone che già fanno una vita molto sacrificata, ma ad oggi la situazione è questa che si vede: il collegamento freccia non c’è. Nell’ultimo anno sono intervenuto già 3 volte a difesa di questo fondamentale servizio e questi signori dei 5 stelle invece di dare del bugiardo a me si impegnino a fare in modo che non accada che ogni 3 mesi i pendolari salernitani debbano preoccuparsi di difendere un loro diritto. Per quanto mi riguarda resterò sempre a loro fianco.”