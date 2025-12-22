CLEMENTE MASTELLA: “INCONTRO COSTRUTTIVO CON FICO, AVREMO IL NOSTRO ASSESSORE”

“E’ stato un colloquio costruttivo, in cui il presidente ha spiegato le ragioni per cui impedirà ai consiglieri eletti l’ingresso in Giunta. Ragioni di cui prendiamo atto. Abbiamo rinnovato al presidente FICO la massima fiducia e lealtà politica”. Così il leader di Ndc Clemente Mastella, dopo che una delegazione del suo partito, composta anche dal segretario regionale Pasquale Giuditta e dal consigliere regionale Giuseppe Barra, ha incontrato a Napoli il presidente della Regione Roberto FICO. Il partito di Mastella al neo presidente della Regione ha chiesto anche impegni precisi su due punti programmatici: risorse aggiuntive della Regione per la facoltà di Medicina di Benevento, presidio accademico fondamentale per le aree interne, e una task force che coadiuvi i Comuni nell’impegno a rispettare le scadenze del Pnrr, in particolare quelli in difFICOltà con la deadline di giugno 2026 per il completamento dei progetti con i quali si può intervenire efficacemente con le risorse del Fondo Coesione. “Sul piano politico – prosegue Mastella – abbiamo sollecitato il presidente FICO a farsi garante, in tutta la Campania e a partire dalle Amministrative del prossimo anno, di una omogeneità delle alleanze su tutto il territorio: impossibile accettare il principio dell’ordine sparso che destabilizzerebbe anche il governo regionale”. “Quanto alla formazione della Giunta – conclude il sindaco di Benevento – ogni partito avrà una rappresentanza, compreso Noi di Centro. Abbiamo accordato piena fiducia al presidente rispetto alla questione delle deleghe che rientra nelle sue prerogative che rispettiamo pienamente e in base alle sue indicazioni, esprimeremo il nome”.

