ARMANDO CESARO (CASA RIFORMISTA): “PRONTI A DARE NOSTRO CONTRIBUTO PER GIUNTA FICO”

Un confronto aperto, concreto e orientato alle priorità della Campania, nel segno di una visione riformista”. Così Armando Cesaro, coordinatore regionale di Italia Viva – Casa Riformista, a margine dell’incontro di oggi con Roberto FICO, presidente della Giunta regionale della Campania. “Nel corso del colloquio – spiega Cesaro – abbiamo avanzato proposte sia sul metodo di costruzione della squadra di governo regionale sia sui temi strategici per il futuro della Campania registrando una positiva convergenza di volontà sull’individuazione di alcuni temi centrali per la vita dei cittadini a partire dalla sanità, trasporti, tutela dell’ambiente e politiche sociali”. “Il dialogo con il Presidente FICO – aggiunge – è stato dunque proficuo e improntato a uno spirito di collaborazione istituzionale”. “Italia Viva – Casa Riformista è quindi pronta a offrire il proprio contributo di idee e competenze per un’azione di governo fondata sulla qualità delle scelte, sull’innovazione e su una visione riformista capace di guardare al futuro della Campania”

