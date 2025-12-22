ROSARIO CARIONE (CIVICHE IN RETE): “PROVINCIALI 2026, ENTUSIASTA DI QUESTA NUOVA SFIDA”

“Comunico ufficialmente la mia candidatura al consiglio provinciale di Salerno nella lista “civiche in rete”.

Sono felice, entusiasta e stimolato da questa nuova sfida che affronterò con consapevolezza e coraggio.

Vorrei poter mettere a disposizione dell’intero territorio provinciale la mia esperienza di sindaco di un piccolo comune con umiltà, passione e determinazione, necessari per una sfida così importante e che hanno contraddistinto il mio impegno politico fino ad oggi.”

Lo dichiara Rosario Carione, Sindaco di Trentinara, oggi candidato al Consiglio Provinciale con la lista Civiche in Rete.

Oltre le casacche di partito, spero di riuscire a coinvolgere in questo percorso sindaci e consiglieri comunali che ho avuto l’onore di conoscere in questi anni e tanti altri con i quali spero di potermi incontrare per discutere e lavorare ad un futuro migliore per la nostra splendida terra.