PROVINCIALI 2026. RINALDO VILLANI (FDI): “GRAZIE AL PARTITO PER QUESTA OPPORTUNITA'”

“Adesso è ufficiale, sono candidato al Consiglio Provinciale, una scelta fatta con l’obiettivo di rappresentare i territori, con la convinzione che la politica debba continuare ad essere presenza ed ascolto per poter dare risposte alle esigenze delle comunità locali. Ringrazio il partito di Fratelli d’Italia nelle persone del Coordinatore Regionale, Senatore Antonio Iannone, del Coordinatore Provinciale, Onorevole Imma Vietri e del Vice Ministro Edmondo Cirielli per avermi dato la possibilità di candidarmi.”
Lo scrive Rinaldo Villani, Consigliere Comunale di Nocera Superiore, candidato al Consiglio Provinciale di Salerno nella lista di Fratelli d’Italia. 

Grazie a tutti quelli che mi accompagneranno in questa importante ed avvincente esperienza.

