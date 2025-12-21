PROVINCIALI 2026. FRATELLI D’ITALIA DEPOSITA LA LISTA: ECCO TUTTI I CANDIDATI

Come da tradizione, Fratelli d’Italia è il primo partito a depositare, presso gli Uffici Elettorali della Provincia di Salerno, la lista per le Provinciali, in programma per domenica 11 Gennaio 2026. Ecco l’elenco dei 16 candidati alla carica di Consigliere Provinciale per il partito di Giorgia Meloni.
Damiano Cardiello, Giovanni Cocca , Alessandro Umberto De Martino, Modesto Del Mastro, Ciro Giordano, Antonella Gorga, Antonia Laudano, Eugenio La Sala, Gabriella Maffia, Rosa Marino, Brigida Pierri, Maria Teresa Reda, Ugo Romaniello, Antonio Somma, Rosita Vecchio, Rinaldo Villani.