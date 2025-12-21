CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. AL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE DI RAFFAELE GIORDANO

“Quest’anno oltre al tradizionale Brindisi per le festività natalizie viviamo un momento molto importante, l’inaugurazione della sede elettorale. Partiamo dal centro della città, cuore pulsante, per dare informazioni ai cittadini su chi siamo e cosa vogliamo fare. ”

E’ quanto dichiara Raffaele Giordano, consigliere comunale di opposizione e candidato Sindaco per le Comunali della prossima primavera a Cava de’ Tirreni.

“Abbiamo pronto il programma per linee generali,” continua Giordano” subito dopo le festività inizierà la discussione ed il confronto con i partiti e le civiche che mi sostengono. Rioganizzazione della macchina comunale, decoro urbano, cultura, commercio e turismo e soprattutto tutela della salute saranno le direttrici principali. La coalizione non è chiusa, anzi la stiamo completando rendendola il più naturale e competitiva possibile. Abbiamo tanto entusiasmo e voglia di fare ben. Daremo alla città rinnovamento e competenze.”