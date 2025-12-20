SALERNO. LUNEDI’ 22 DICEMBRE L’ULTIMO CONSIGLIO DELL’ERA VINCENZO NAPOLI ?

Quello di Lunedi’ 22 Dicembre sarà l’ultimo Consiglio Comunale dell’era Vincenzo Napoli a Salerno ? Le voci, che da settimane si rincorrono in città, e non solo, indicano quella di lunedi’ come la seduta conclusiva del lungo mandato del Sindaco Vincenzo Napoli: pronte le sue dimissioni ? Pare che l’attuale primo cittadino possa chiudere la sua esperienza a Palazzo di Città nel periodo immediatamente successivo alle prossime elezioni Provinciali dell’11 Gennaio: giusto il tempo di definire le nuove deleghe tra i consiglieri eletti, prima di rassegnare le dimissioni da Sindaco, per aprire, di fatto, la campagna elettorale che vedrà come protagonista indiscusso l’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.