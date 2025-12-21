GIUNTA REGIONALE. DA DOMANI AL VIA GLI INCONTRI TRA ROBERTO FICO ED I PARTITI

Al via, da domani, gli incontri tra il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ed i rappresentanti dei partiti della coalizione per la composizione della Giunta Regionale. Il neo Presidente della Regione punta a chiudere la partita in tempi abbastanza rapidi, anche se il nodo principale era e resta il Partito Democratico. Le diverse anime del Pd non trovano, ancora, l’intesa sui tre nomi che spettano al partito di Elly Schlein all’interno del futuro esecutivo regionale. Ci sono, poi, le liste minori: dal Partito Socialista Italiano a Casa Riformista, passando per Alleanza Verdi Sinistra e Noi di Centro di Clemente Mastella. Per queste ultime compagini politiche, che avranno un unico rappresentante nella Giunta di Roberto Fico, tutto sembra piu’ semplice e lineare.

