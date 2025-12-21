MIMMO VENTURA E’ IL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE DI DIMENSIONE BANDECCHI

Con la ratifica ufficiale del 15 dicembre, il Presidente Stefano Bandecchi ha avviato in maniera chiara e concreta la strutturazione territoriale del partito Dimensione Bandecchi nella provincia di Salerno.

La guida provinciale del partito è stata affidata al Consigliere Comunale di Salerno Domenico Ventura, nominato Coordinatore Provinciale, con il compito di organizzare, rappresentare e rafforzare la presenza politica di Dimensione Bandecchi su tutto il territorio salernitano.

Contestualmente, Gerardo Tafuri è stato nominato Coordinatore Cittadino di Salerno del movimento giovanile Dimensione Bandecchi Giovani. A Tafuri il compito di costruire e guidare un movimento giovanile forte, presente e radicato, capace di riportare i giovani al centro del dibattito politico e dell’azione concreta.

Le nomine rappresentano una scelta politica netta: andare oltre i soliti schemi, rompere con una politica distante dai cittadini e costruire una classe dirigente nuova, basata su impegno, presenza sul territorio e risultati.

I coordinatori esprimono profonda gratitudine al Presidente Stefano Bandecchi per la fiducia accordata, confermando che il lavoro del partito non si è fermato con la fine della campagna elettorale delle regionali in Campania, ma proseguirà con maggiore determinazione.

Dimensione Bandecchi si pone un obiettivo preciso: riportare al centro della politica chi è stato deluso, offrendo una proposta concreta, diretta e senza compromessi, fondata su programmi realizzabili e sulla partecipazione attiva dei cittadini.

Nel mese di gennaio si terrà una conferenza stampa a Salerno, con la presenza del Presidente Stefano Bandecchi, durante la quale saranno illustrati il progetto politico e le prossime iniziative sul territorio.