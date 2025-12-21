MIMMO VENTURA E’ IL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE DI DIMENSIONE BANDECCHI

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
Con la ratifica ufficiale del 15 dicembre, il Presidente Stefano Bandecchi ha avviato in maniera chiara e concreta la strutturazione territoriale del partito Dimensione Bandecchi nella provincia di Salerno.
La guida provinciale del partito è stata affidata al Consigliere Comunale di Salerno Domenico Ventura, nominato Coordinatore Provinciale, con il compito di organizzare, rappresentare e rafforzare la presenza politica di Dimensione Bandecchi su tutto il territorio salernitano.
Contestualmente, Gerardo Tafuri è stato nominato Coordinatore Cittadino di Salerno del movimento giovanile Dimensione Bandecchi Giovani. A Tafuri il compito di costruire e guidare un movimento giovanile forte, presente e radicato, capace di riportare i giovani al centro del dibattito politico e dell’azione concreta.
Le nomine rappresentano una scelta politica netta: andare oltre i soliti schemi, rompere con una politica distante dai cittadini e costruire una classe dirigente nuova, basata su impegno, presenza sul territorio e risultati.
I coordinatori esprimono profonda gratitudine al Presidente Stefano Bandecchi per la fiducia accordata, confermando che il lavoro del partito non si è fermato con la fine della campagna elettorale delle regionali in Campania, ma proseguirà con maggiore determinazione.
Dimensione Bandecchi si pone un obiettivo preciso: riportare al centro della politica chi è stato deluso, offrendo una proposta concreta, diretta e senza compromessi, fondata su programmi realizzabili e sulla partecipazione attiva dei cittadini.
Nel mese di gennaio si terrà una conferenza stampa a Salerno, con la presenza del Presidente Stefano Bandecchi, durante la quale saranno illustrati il progetto politico e le prossime iniziative sul territorio.

Related Posts

Dicembre 21, 2025

IMMA VIETRI (FDI): “CON GOVERNO MELONI VERSO RIAPERTURA TERMINI SANATORIA 2003”

Dicembre 19, 2025

NOCERA INFERIORE. ALFONSO ROMANO: “DAL NOSTRO TERRITORIO IL DATO PIU’ FORTE PER GIOVANNI GUZZO”

Dicembre 17, 2025

ADDIO AL SINDACO DI POMPEI CARMINE LO SAPIO: I FUNERALI DOMANI 18 DICEMBRE