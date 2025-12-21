IMMA VIETRI (FDI): “CON GOVERNO MELONI VERSO RIAPERTURA TERMINI SANATORIA 2003”

Dopo oltre vent’anni, grazie all’impegno di Fratelli d’Italia e del governo Meloni, si compie un passo importante di giustizia e responsabilità per la riapertura dei termini della sanatoria del 2003. L’approvazione dell’ordine del giorno presentato dai parlamentari campani di Fratelli d’Italia consente finalmente di dare una risposta concreta a migliaia di cittadini che, per ragioni non dipendenti dalla loro volontà, furono esclusi da quella misura”. Lo dichiara, in una nota, la deputata campana di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Non si tratta di un nuovo condono, ma della riapertura di una finestra temporale che restituisce diritti e dignità a tante famiglie rimaste per oltre vent’anni in una condizione di incertezza. E’ la dimostrazione che la nostra e’ una battaglia seria, fondata e portata avanti con coerenza, non certo un’iniziativa legata a scadenze elettorali. Poi spetterà alle Regioni, e in particolare alla Campania, adeguarsi nell’interesse dei cittadini che per troppo tempo sono stati penalizzati e discriminati. Il governo Meloni ha fatto la sua parte e continuerà a vigilare affinchè questo provvedimento trovi piena e concreta applicazione. Desidero ringraziare il presidente Nicola Calandrini, i componenti della maggioranza della Commissione Bilancio del Senato, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il responsabile del Programma elettorale di Fratelli d’Italia Francesco Filini, per il lavoro svolto insieme ai parlamentari campani del partito per raggiungere questo importante risultato”, conclude Vietri.

