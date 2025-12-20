ANTONIO IANNONE (FDI): “GRAZIE A NOI RIAPERTI TERMINI DELLA SANATORIA DEL 2003”

“Dopo oltre 20 anni il Governo Meloni ha il coraggio di riaprire i termini della sanatoria 2003. Con l’approvazione deLL’ordine del giorno firmato dai Senatori Campani e dal collega Gelmetti si dara’ la possibilità di fare giustizia per tutti coloro che non poterono usufruire di quella norma. Non un nuovo condono ma una riapertura dei termini che riaccenda la speranza per migliaia di famiglie. Abbiamo dimostrato che si trattava di una battaglia seria e non di una iniziativa elettorale in particolare per le Elezioni in Campania. Poi le Regioni, in particolare la Campania guidata da Fico, dovranno recepire correttamente e tempestivamente la norma, nell’interesse di quei Cittadini che sono stati discriminati per 23 anni. Grazie al Governo Meloni c’è la possibilità di risolvere in maniera seria e definitiva e desidero ringraziare il Presidente Calandrini, tutti i componenti di maggioranza della Commissione Bilancio del Senato, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani che insieme al Responsabile del Programma Elettorale di Fratelli d’Iralia, Francesco Filini, hanno lavorato con noi esponenti campani del Partito per raggiungere l’anelato traguardo. Il Governo Nazionale si è impegnato a fare la sua parte poi toccherà alle Regioni.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania e Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

