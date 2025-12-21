PIERO DE LUCA (PD): “DA GOVERNO CORTINE FUMOGENE PER DISTOGLIERE DA MANOVRA ECONOMICA”

Sul tema degli immobili occupati non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Dove ci sono situazioni di illegalità è giusto intervenire con nettezza, ma anche con coerenza. Allo stesso tempo, quando esistono realtà aggregative radicate nei territori, il percorso più efficace resta quello del dialogo, del confronto e della collaborazione istituzionale, a partire dalle amministrazioni locali, per riportare nell’alveo della legalità situazioni oggi abusive. Detto questo, è evidente che questa non è la priorità del Paese. Il Governo sta costruendo una vera e propria cortina fumogena per distogliere l’attenzione dalla propria incapacità di affrontare la sicurezza urbana reale e, soprattutto, i grandi nodi economici e sociali. Da quando questo Governo è a Palazzo Chigi, il Paese non è diventato più sicuro: i reati aumentano, mentre alla propaganda securitaria non corrispondono investimenti concreti né sostegno agli amministratori locali”. Lo ha detto Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Pd Campania, a 4 di Sera, su Rete4 “Il problema vero è una legge di bilancio su cui il Governo è spaccato e in difficoltà, incapace di dare risposte ai cittadini. Non si occupa dei bassi salari, dei sei milioni di persone che rinunciano a curarsi, della crescita economica a zero. Senza il PNRR l’Italia sarebbe già in recessione. Un governo che aumenta l’età pensionabile, non mette risorse sul trasporto pubblico locale, sulle infrastrutture, sulla sicurezza vera, e prova a spostare il dibattito pubblico alimentando tensioni su centri sociali e ordine pubblico. È il segno di un esecutivo in imbarazzo, che non riesce a occuparsi dei problemi reali del Paese e tenta di distrarre l’opinione pubblica. È un metodo profondamente sbagliato. Noi faremo una battaglia politica in Parlamento per modificare una legge di bilancio che tradisce le promesse elettorali e non risponde ai bisogni sociali ed economici degli italiani”, ha concluso

