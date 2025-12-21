PROVINCIALI 2026. GIOVANNI GUZZO (PD): “IL MIO IMPEGNO PER DARE VOCE A TUTTI I COMUNI”

Ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo costruito percorsi, avviato progetti e dato voce ai territori con l’obiettivo di rendere la nostra Provincia sempre più forte, vicina alle persone e capace di risposte concrete.

In questi anni abbiamo lavorato con serietà, visione e spirito di servizio.

Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare la presenza istituzionale nei Comuni, ad ascoltare le esigenze reali delle comunità, ed a creare nuovi spazi di confronto, collaborazione e crescita.

Dobbiamo migliorare i servizi, sostenere le scuole, le infrastrutture, la cultura e le realtà produttive, convinti che il benessere di tutti passi da una Provincia unita e dinamica.

Guardo all’11 gennaio con entusiasmo e speranza: l’auspicio è quello di aumentare sempre più i rapporti, i progetti e le occasioni di sviluppo, perché ogni territorio ha un valore ed ogni comunità ha il diritto di esprimere al meglio le proprie potenzialità.