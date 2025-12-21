PROVINCIALI 2026. GIOVANNI GUZZO (PD): “IL MIO IMPEGNO PER DARE VOCE A TUTTI I COMUNI”

In questi anni abbiamo lavorato con serietà, visione e spirito di servizio.
Ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo costruito percorsi, avviato progetti e dato voce ai territori con l’obiettivo di rendere la nostra Provincia sempre più forte, vicina alle persone e capace di risposte concrete.
Adesso c’è da continuare, con ancora più energia e responsabilità.”
Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, candidato alle prossime elezioni Provinciali nella lista del Partito Democratico.
Bisogna riprendere da quel che non s’è mai lasciato.
Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare la presenza istituzionale nei Comuni, ad ascoltare le esigenze reali delle comunità, ed a creare nuovi spazi di confronto, collaborazione e crescita.
Dobbiamo migliorare i servizi, sostenere le scuole, le infrastrutture, la cultura e le realtà produttive, convinti che il benessere di tutti passi da una Provincia unita e dinamica.
Guardo all’11 gennaio con entusiasmo e speranza: l’auspicio è quello di aumentare sempre più i rapporti, i progetti e le occasioni di sviluppo, perché ogni territorio ha un valore ed ogni comunità ha il diritto di esprimere al meglio le proprie potenzialità.
Abbiamo davanti una sfida importante, ma soprattutto una straordinaria opportunità: continuare un cammino iniziato insieme, per il bene di una Provincia meravigliosa.
Avanti, con serietà, passione e… coraggio.
Con tanto senso del dovere ed infinita voglia di generare valore.