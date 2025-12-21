COMUNE DI SARNO. ELIO CASCELLA: “LASCIO FI, IL NOSTRO COMUNE MERITA STABILITA'”

“Con la celebrazione del Consiglio Comunale di ieri si è concluso, pur in un passaggio non semplice, il mio percorso personale e politico in Forza Italia. Non ho condiviso l’improvvisa scelta della Consigliera De Filippo di abbandonare il Gruppo consiliare “Squillante Sindaco”, espressione in Consiglio Comunale dell’omonima lista civica nella quale entrambi siamo stati eletti. Ho scelto, come già dichiarato in Consiglio Comunale, con chiarezza e determinazione, di continuare a sostenere l’attuale Amministrazione, guidata con competenza, trasparenza e spirito di servizio dal Sindaco Francesco Squillante.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Sarno Elio Cascella.

Non ho cambiato idea: resto coerente con l’impegno civico assunto nel 2024 e con il programma elettorale, anche perché ritengo che questa Amministrazione stia lavorando con serietà e responsabilità. Un lavoro quotidiano fatto di ascolto, presenza e risposte concrete alle esigenze dei cittadini, senza scorciatoie.

Per queste ragioni, in piena autonomia di giudizio e in maniera coerente, continuerò a lavorare con spirito costruttivo e senso di responsabilità. Una scelta libera, pienamente in linea con il mandato ricevuto, che comporta nuove responsabilità e nuove sfide, anche all’interno di una cornice più ampia, con l’obiettivo di rendere più forte la mia città.

Sarno merita stabilità.