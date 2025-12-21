PROVINCIALI 2026. FRANCESCO MORRA (PD): “MI RICANDIDO PER COMPLETARE IL LAVORO AVVIATO”

Ho scelto di ricandidarmi al Consiglio Provinciale di Salerno per una ragione semplice: dare continuità al lavoro svolto..

La Legge Delrio, errore politico del passato, con mandati di appena due anni e il voto di secondo livello, rende difficile completare i percorsi avviati e programmare con visione, nonostante non sia mai stata avallata dai cittadini, come dimostrato dal referendum costituzionale. Lo annuncia il Sindaco di Pellezzano, Capogruppo del Pd in Consiglio Provinciale, Francesco Morra.

In questi anni ho avuto l’onore di collaborare con i Presidente della Provincia che si sono succeduti, ai quali va il mio sincero ringraziamento, così come ai colleghi Sindaci ed ai Consiglieri Comunali della provincia di Salerno.

Un grazie al Segretario regionale del Partito Democratico e al Segretario provinciale, per il sostegno e il lavoro politico sul territorio anche nel ruolo di guida del gruppo consiliare.

Mi ricandido per continuare a rappresentare la Provincia di Salerno, con un’attenzione particolare alla Valle dell’Irno, perché nelle deleghe che ho ricevuto ho messo tutto l’impegno possibile per dare voce e risposte concrete ai territori.