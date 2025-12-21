PROVINCIALI 2026. DA SAN CIPRIANO PICENTINO LA CANDIDATURA DI PEPPE ZOCCOLA (AVANTI PSI)

Giuseppe Zoccola è candidato al Consiglio Provinciale nella lista “Avanti” per le prossime votazioni dell’11 gennaio 2026. Una candidatura che si fonda su un percorso amministrativo serio e costante: dal 2009 Giuseppe Zoccola ha maturato una significativa esperienza come consigliere e assessore del Comune di San Cipriano Picentino, distinguendosi per impegno, competenza e attenzione concreta alle esigenze del territorio.
Il contributo che potrà offrire in ambito provinciale rappresenta un valore aggiunto importante, mettendo a disposizione esperienza amministrativa, conoscenza delle dinamiche locali e una visione orientata allo sviluppo e alla collaborazione tra i Comuni.
Un passo importante, nel segno della continuità e dell’impegno per il bene pubblico, per il nostro territorio e per i Picentini.