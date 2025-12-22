ROBERTO FICO: “GRAZIE A FORZE POLITICHE PER INCONTRI, CONDIVISO UN PERCORSO”

“Ringrazio i rappresentanti delle forze politiche e civiche di maggioranza per il confronto di oggi. Si è trattato di incontri costruttivi, incentrati sulle priorità che guideranno l’azione della squadra di governo per la Regione Campania. Abbiamo condiviso il percorso per la formazione di una Giunta in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini campani e alle sfide dei prossimi anni. L’obiettivo è mettere al servizio della comunità competenze, professionalità ed esperienze. Continueremo a lavorare in questa direzione, nell’interesse dei cittadini campani”, così il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

