COMUNALI 2021. IN PROVINCIA DI SALERNO RIFLETTORI SU COMUNE CAPOLUOGO E BATTIPAGLIA

Ancora non c’è la data ma, se tutto dovesse essere confermato, si dovrebbe votare tra l’ultima settimana di maggio e la prima di giugno del 2021 per le elezioni comunali. In Provincia di Salerno, salvo aggiunte non dipendenti dalla scadenza naturale, saranno due i comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti chiamate al voto: il Comune di Salerno e quello di Battipaglia. Accanto ai comuni piu’ grandi anche altri centri che non prevedono il doppio turno: tra questi spiccano Fisciano, Castellabate e Siano. Un turno elettorale che, se le norme anti covid dovessero essere confermate, si terrebbe su due giorni, come accaduto per le Regionali 2020: il tutto lascia immaginare se sarà proprio cosi’, considerato che il Governo ha prorogato fino al 31 Maggio lo stato di emergenza.

