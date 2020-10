DAL 15 OTTOBRE IN CAMPANIA PIOVONO CARTELLE ESATTORIALI: IN ARRIVO OLTRE 1 MILIONE DI ATTI

Dal 15 Ottobre, in Campania, come nel resto del paese, ripartirà la notifica delle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate. Secondo le stime nella sola Campania sono in arrivo oltre un milioni di atti che riguardano, comunque, somme diverse.

La stragrande maggioranza degli atti, 740.000 per la precisione, riguarda somme inferiori ai 1.000 euro.

Sono, invece, 246.000 le cartelle esattoriali emesse per debiti tributari inferiori ai 5.000 euro.

Appena 139.000 quelle che interessano cittadini ed aziende per debiti superiori ai 5.000 euro.