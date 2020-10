COMUNALI NAPOLI 2021. FULVIO MARTUSCIELLO (FORZA ITALIA) PENSA AD UN CANDIDATO CIVICO

La prima mossa, nell’ambito del centro destra napoletano, la fa Forza Italia: e nella giornata in cui tutti gli schieramenti muovono una pedina, anche Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia, coordinatore regionale in pectore del partito degli azzurri, lancia una idea che, poi, tanto idea non è.

“Un candidato civico per il centro destra a Napoli”, questa la prima ricetta che Martusciello propone per frenare la emorragia di voti e di consensi che, anche in occasione delle Regionali, tutti i partiti del centro destra a Napoli, hanno subito. Un passo in avanti che, almeno per il momento, non sembra raccogliere consensi ne’ commenti da parte degli alleati del centro destra che guardano alle comunali come un appuntamento ancora molto lontano.