COMUNALI 2021 VERSO IL RINVIO: OGGI LA DECISIONE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

La data piu’ accreditata è quella del 10 ed 11 Ottobre: un rinvio lungo, anzi lunghissimo, con una proroga dei poteri di sindaci e consigli comunali di oltre 4 mesi. Una circostanza che, in Italia, non si era mai verificata ma che emergenza covid 19 e contingenze politiche particolari spingono a diventare realtà. Il dossier Amministrative 2021, a cui si aggiungono le Regionali 2021 in Calabria, arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri dove, difficilmente, ci sarà qualche contrario: il Movimento 5 Stelle avrà tutto il tempo di metabolizzare la imminente trasformazione, il Partito Democratico prenderà tempo per il congresso, Italia Viva potrà risollevarsi, Lega e Forza Italia avranno modo per fare digerire al proprio elettorato il sostegno al Governo Draghi.

Share on: WhatsApp