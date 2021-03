NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “SITUAZIONE DIFFICILE, SUBITO IL VACCINO AI SINDACI”

È fondamentale però che, nei singoli comuni, si attivino tutti gli strumenti necessari per presidiare il territorio, attraverso Vigili Urbani, Forze dell’Ordine e associazioni di Protezione Civile. So che uomini e mezzi sono pochi e insufficienti, ma è necessario che si dia priorità assoluta al controllo di strade e piazze, per evitare il più possibile gli assembramenti e i rischi legati alla violazione delle norme.

Ai Sindaci esprimo tutta la mia vicinanza personale ed istituzionale. Da ex Sindaco, so perfettamente che stanno facendo uno sforzo enorme. Come sempre, sono la prima linea ed è per questo che al Presidente De Luca chiederò anche di attivarsi presso il Governo per far inserire quella dei Sindaci tra le categorie cui dare priorità nella somministrazione dei vaccini. È fondamentale che i primi cittadini restino al loro posto per sovrintendere alle operazioni di protezione civile. Va dunque scongiurato il rischio che, nello svolgimento delle loro delicate e fondamentali funzioni, vadano incontro alla malattia. Senza il loro ruolo di coordinamento, la situazione rischia di diventare ancora più drammatica.